L'Attacco dei Giganti: il trailer mostra un nuovo Gigante dall'aspetto insolito

L'attesa per la quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti si sta facendo sempre più opprimente, soprattutto da quando, in questi giorni, il mondo intero ha potuto mettere gli occhi sul primo trailer della stagione che chiuderà la storia di Eren e compagni iniziata molti anni fa dal maestro Isayama.

Se avete visto come noi le prime immagini presentate durante il video di lancio, allora avrete notato, come lo ha notato il mondo intero, non solo scene degne di una stagione finale che hanno fatto schizzare alle stelle l'hype, ma anche la presenza di un nuovo tipo di Gigante, uno completamente diverso da quelli visti fino a ora. Si è presentato mentre impugna un enorme bastone con il quale distrugge un palazzo, ma ciò che lo diversifica dagli altri nove è sicuramente quella specie di corazza metallizzata che ricopre il suo intero corpo.

In realtà i lettori del manga sanno benissimo chi sia tale Gigante e anche come mai, nel trailer si intravede, combatte ferocemente contro Eren. Ebbene, non continuate la lettura se non volete spoiler, ma quello che vedete è uno dei nove Titani di Ymir. Nonché il Gigante Martello, capace di indurire l'intero corpo e di creare delle armi, tra cui il martello dal quale prende il nome, che usa con abilità in battaglia.

Non vogliamo dirvi come finirà lo scontro tra Eren e il Gigante Martello né perché i due combattono, tuttavia vogliamo avvertirvi che questa stagione finale, se procede come deve procedere, sarà qualcosa di davvero speciale e unico.

Pertanto vi svegliamo come preparavi per questa stagione finale de L'Attacco dei Giganti.

Conoscevi già il Gigante Martello? Cosa ne pensi di questo primo trailer della quarta stagione?