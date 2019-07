L'Attacco dei Giganti, trapela in rete la cover del Volume 29 del manga

Nonostante la terza stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti sia ormai conclusa, l'originale cartaceo continua la sua corsa in galleria, sempre più vicina alla luce del capitolo finale. Nel frattempo, dunque, gli insider sono riusciti a mettere mano alla cover del prossimo volume dell'opera.

Finalmente anche l'adattamento animato si sta avvicinando al cartaceo di Hajime Isayama, aprendo le porte al vero volta faccia dell'opera, cambiando totalmente le sorti de L'Attacco dei Giganti. La nostra recensione dell'anime ha evidenziato i punti più solidi del lavoro svolto dallo studio WIT, grazie a un egregio adattamento che ha reso la miglior giustizia a una storia colossale come quella creata dal sensei.

Infatti, nel manga intanto i colpi di scena continuano ad arrivare uno dietro l'altro, soprattutto dopo un capitolo 118 che ha messo in difficoltà il Gigante Bestia. Ormai le risoluzioni stanno iniziando a prendere posto nel grande puzzle, colmando pezzo dopo pezzo tutti buchi rimanenti del grande immaginario de L'Attacco dei Giganti. Con il volume 29, di cui potete ammirare la copertina del tankobon in calce all'articolo, lo scontro di ideali continuerà a riempire la mente di un Eren completamente diverso, che culminerà in un grandioso cliffhanger mozzafiato.

Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che la settimana prossima debutterà in Giappone il capitolo 119 del manga di Isayama, fissato precisamente per il 9 luglio. Con tutta probabilità avremo l'occasione di leggerlo qualche giorno prima per via dei leak interni, ma non vediamo l'ora di poter conoscere il seguito di questa storia sempre più intensa. E voi, invece, cosa ne pensate della copertina del 29° tankobon, vi piace?