L'Attacco dei Giganti: le tre fazioni in guerra e i loro obiettivi, spiegati semplicemente

L'Attacco dei Giganti 4x14 è stato rinviato, e in attesa del doppio episodio in programma per martedì 23 marzo è il caso di ad analizzare per un'ultima volta le tre fazioni in guerra e i loro obiettivi, specie considerando l'importanza degli eventi che ci accompagneranno in questo finale di stagione.

In questo momento l'anime de L'Attacco dei Giganti sta adattando gli eventi raccontati nel Volume 28, e si concluderà con la trasposizione del capitolo 116, a metà esatta del Volume 29. Da qui in poi ci saranno spoiler solo per eventi già accaduti nell'anime, senza alcun riferimento al manga.

Paradise

Al termine della Stagione 3, dopo aver costretto alla ritirata il Gigante Bestia e gli altri combattenti di Marley, gli abitanti dell'isola di Paradise hanno acquisito il potere del Gigante Colossale, salvando la vita ad Armin Arlert permettendogli di divorare Bertholdt. Successivamente l'Armata Ricognitiva è riuscita ad accedere alla cantina di Grisha Jaeger e scoprire informazioni sull'origine dei Giganti. Per maggiori informazioni sull'accaduto, potete dare un'occhiata al nostro primo approfondimento.

Paradise capisce che deve difendersi dall'attacco della nazione di Marley, intenzionata a uccidere tutti gli abitanti dell'isola, e l'unica opzione plausibile sembra essere il piano di Zeke Jaeger, che per qualche motivo sembra intenzionato ad aiutare i suoi ex nemici. Abbiamo parlato nello specifico del piano di Zeke Jaeger in un secondo approfondimento, ma in sostanza questo prevede di sfruttare il potere di Eren per risvegliare i Giganti presenti nelle mura di Paradise, in modo da scoraggiare l'attacco di Marley e guadagnare tempo per mettersi alla pari sul fronte tecnologico e militare.

Eren è inizialmente contrario al piano perché questo prevede che Historia, regina dell'isola, erediti il Gigante Bestia e produca più eredi possibili, visto che il potere della Coordinata (necessario per risvegliare i Giganti nelle mura) può funzionare solo se Eren entra a contatto con un discendente di sangue reale con il potere dei Giganti, ma successivamente cambia idea per motivi sconosciuti.

L'obiettivo di Paradise è sopravvivere, ma da una parte deve difendersi dall'attacco di Marley, mentre dall'altro ha bisogno di comprendere le vere intenzioni dei fratelli Jaeger. Al momento fanno parte di questa fazione la regina Historia Reiss, il comandante dell'esercito Dot Pyxis (succeduto a Daris Zackely dopo l'attentato dell'episodio 4x13), il comandante dell'Armata Ricognitiva Hange Zoe, il capitano Levi Ackerman e tutti i soldati che abbiamo conosciuto durante le prime stagioni, ovvero Mikasa, Armin, Connie, Jean e via dicendo.

Jaegeristi

Un anno dopo la richiesta di collaborazione di Zeke, Hange propone di eseguire un'operazione di scouting a Marley, infiltrandosi e cercando debolezze, ma Eren decide di agire da solo dopo aver incontrato di nascosto l'ex marleyana Yelena grazie all'intervento di un soldato, Floch Forster. Per il momento il discorso tra i due è avvolto nell'ombra, ma dieci mesi dopo l'accaduto Eren decide di attaccare Marley.

Il piano di Eren ha due obiettivi, portare Zeke Jaeger a Paradise e ottenere più Giganti Mutaforma possibili. Una volta arrivato alla città di Liberio (in Marley) Eren sfrutta Falco per inviare delle lettere a Paradise, intimando all'esercito di aiutarlo, visto che la sua morte vorrebbe dire la perdita del Gigante d'Attacco e del Fondatore, e quindi sconfitta sicura per tutti i discendenti di Eldia.

La rottura con Paradise avviene proprio per questa ragione. L'esercito non si fida di Zeke, ma visto che Historia è rimasta incinta, non è ancora possibile ucciderlo e passare il potere del Gigante Bestia alla regina. Inoltre l'esercito scopre che Eren ha parlato in privato sia con Yelena che con Zeke, e visto che nessuno dei tre sembra voler rivelare di cosa hanno discusso, l'esercito decide di imprigionare Eren e trovare un sostituto che erediti i suoi poteri.

Gli Jaegeristi nascono da qui. I componenti di questa fazione sono i fratelli Jaeger, Yelena e tutti i componenti dell'esercito che ritengono le azioni di Paradise troppo lente e inefficaci, compreso Floch. L'obiettivo dei componenti è la restaurazione del potere di Eldia e la vendetta contro Marley, ma potrebbero esserci ragioni nascoste dietro l'alleanza tra i fratelli Jaeger, di cui sembrerebbero essere a conoscenza solo loro due e Yelena.

Marley

Originariamente il piano di Marley era di vendicarsi delle azioni commesse per centinaia di anni dagli eldiani, che hanno massacrato e soggiogato intere popolazioni con il potere dei Giganti. Dopo la guerra Marley ha ottenuto il potere di tutti i Giganti tranne quello di Attacco e il Fondatore, e ha spedito quattro giovani guerrieri a Paradise per una missione sotto copertura: Reiner Braun, Bertholdt Hoover, Annie Leonheart e Marcel Galliard. Il piano si è rivelato un fallimento, e nonostante l'intervento di Zeke Jaeger e Pieck Finger Paradise è comunque riuscita a costringere i marleyani alla ritirata, ottenendo persino il Gigante Colossale.

L'obiettivo di Marley, al momento, è un contrattacco rapido come ripercussione per gli eventi di Liberio. Marley ha sempre avuto intenzione di distruggere l'isola ma l'attacco a sorpresa di Paradise ha danneggiato severamente l'esercito, lasciandolo senza flotta e senza il Gigante Martello e il Gigante Bestia. L'idea iniziale era di attendere l'arrivo degli alleati, ma Reiner convince i comandanti ad approvare un attacco rapido, in modo da non dare agli avversari il tempo di organizzarsi e recuperare i due prigionieri, Gabi Braun e Falco Grice.

Oltre all'esercito di Marley, Gabi e Falco, fanno parte di questa fazione Reiner Braun (Gigante Corazzato), Pieck Finger (Gigante Carro), Porco Galliard (Gigante Mascella), Colt Grice (ex successore Gigante Bestia e fratello di Falco) e Annie Leonheart (Gigante Femmina), attualmente cristallizzata e prigioniera a Paradise. L'obiettivo finale è la distruzione di Paradise, lo sterminio dei suoi abitanti, e la vendetta contro Eren e Zeke Jaeger.

Tutto chiaro adesso? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 4 riceverà un annuncio all'Anime Japan 2021, in programma per il 28 marzo.