L'Attacco dei Giganti: le tre 'forme' di Eren in un epico wallpaper

L'immensa popolarità de L'Attacco dei Giganti ha richiamato a sé milioni di fan da tutto il mondo per la stagione finale. Come se ciò non bastasse, il pubblico occidentale ha persino decretato la serie come il miglior anime in assoluto. Ad ogni modo, in rete si moltiplicano esponenzialmente, settimana dopo settimana, le illustrazioni a tema.

Qualche settimana fa vi abbiamo mostrato un'epica fan art a cura di Enzo Fernandez, un noto artista sudamericano, che ha omaggiato la presa di posizione di Eren dopo il suo confronto con Reiner. Sulla stessa linea d'onda, un fan delle Maldive, un certo shimhaq, ha voluto reinterpretare secondo il suo stile la furia del Gigante d'Attacco in un wallpaper da capogiro, l'ideale per fare da sfondo del vostro smartphone.

Prima di invitarvi a recuperare la fan-art è doveroso ricordarvi come una delle tre forme di Eren sia un grande spoiler, vi suggeriamo dunque di dare un'occhiata all'immagine soltanto qualora siate in pari con la lettura del manga. La rappresentazione artistica di shimhaq ha riscosso un notevole successo in rete, con centinaia di commenti positivi e svariate ricondivisioni, una delle quali persino sui social di Reddit. L'illustrazione in questione, in particolare, ritrae il protagonista nelle sue 3 diverse forme: umana, nel Gigante d'Attacco e nel Fondatore.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo wallpaper, vi piace? Diteci la vostra opinione a rigardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato in fondo alla pagina.