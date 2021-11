L'Attacco dei Giganti: è ufficiale, la stagione finale arriverà su Crunchyroll

Uno dei ritorni più attesi per quanto riguarda il vasto panorama degli anime è sicuramente la seconda parte della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, che accompagnerà gli spettatori appassionati proprio all'epica conclusione della tanto apprezzata e discussa opera del mangaka Hajime Isayama.

Dopo lo speciale evento tenutosi in Giappone, durante il quale è stata rivelata una splendida key visual ufficiale ritraente Eren Jaeger, Funimation e Crunchyroll hanno confermato il lancio della serie negli Stati Uniti d'America, comunicando la notizia attraverso i post riportati in calce. Il celebre sito non si è però fermato ai territori statunitensi, in quanto trasmetterà anche per l'Italia, per l'intera Europa, l'atto conclusivo in simulcast.

A partire dal 9 gennaio con l'episodio 76 "Giudizio", sarà quindi possibile seguire l'avanzamento della tormentata storia di Eren Jaeger, dell'evoluzione del rapporto con i suoi compagni, e naturalmente del vasto e sanguinoso conflitto che sta impegnando le forze armate di Paradis contro la nazione di Marley. Un'esclusiva, non è ancora noto se temporale, piuttosto importante acquisita da Crunchyroll, considerata l'importanza che L'Attacco dei Giganti continua a ricoprire nell'immenso panorama di manga e anime.

