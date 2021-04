L'Attacco dei Giganti, ufficiale: il Volume 34 del manga includerà delle pagine aggiuntive

Per il momento non è chiaro quante saranno le pagine extra, né se fungeranno da epilogo o da tie-in tra un capitolo e l'altro, anche se la traduzione diretta delle parole dei rappresentanti di Kodansha sembra far trasparire che queste siano parte del capitolo 139 , l'ultimo. La maggior parte dei fan ha elogiato il capitolo finale ma espresso disappunto sulla sua lunghezza, quindi sarà interessante scoprire se e quanto aggiungeranno alla storia questa scene extra.

The final volume 34 of "Attack on Titan" by Hajime Isayama will have additional pages that weren't included in the final chapter pic.twitter.com/SSfPg5WpVW — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) April 14, 2021

A final "Attack on Titan" character book will be released on June 9, 2021 pic.twitter.com/RCydAOZGrI — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) April 14, 2021