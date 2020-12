L'Attacco dei Giganti: ora è ufficiale, il volume 34 sarà l'ultimo

L'Attacco dei Giganti è un titolo dalla portata mediatica con pochi eguali, basti pensare all'attenzione che ha riscosso soltanto il debutto del primo episodio della quarta stagione. Ad ogni modo, il manga omonimo è davvero ai titoli di coda è finalmente vede la linea del traguardo. Ecco quando finirà il capolavoro di Hajime Isayama.

Ci siamo davvero, Isayama sensei sta arrivando al capolinea della storia e a breve chiuderà un'opera che ha contribuito a rafforzare la popolarità della cultura anime e manga in tutto il mondo. L'autore ha da poco rilasciato il capitolo 135, un numero che ha lasciato i lettori col fiato sospeso vista la mole di avvenimenti in poco più di 40 tavole. La faccenda rischia di complicarsi ulteriormente in quanto il Corpo di Ricerca, integrato con i sopravvissuti del fronte nemico, sembra non avere alcuna speranza di impedire il piano di Eren.

Il sensei dovrà quindi trovare un modo di risolvere le faccende entro i prossimi tre capitoli poiché L'Attacco dei Giganti si concluderà definitivamente con il volume 34. Se l'autore rispettasse la consueta suddivisione del tankobon in 4 capitoli, allora il finale del manga è previsto con il numero 138 atteso al debutto intorno alla prima settimana di marzo. Riassumendo, dunque, il volume 34 conterrà i capitoli 135, 136, 137 e 138.

E voi, invece, siete pronti al gran finale? Ma soprattutto, cosa vi aspettate dagli ultimi capitoli de L'Attacco dei Giganti? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto.