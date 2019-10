L'Attacco dei Giganti: nell'ultimo capitolo sono state rivelate le vere intenzioni di Eren

Con l'uscita del capitolo 122 de L'Attacco dei Giganti, il maestro Isayama ha tirato fuori più di una rivelazione. Come vi avevamo riportato qualche giorno fa è stata finalmente svelata la verità su come i giganti sono stati creati e si è anche fatto luce sulla storia di Ymir.

Ma non è l'unica verità che ci è stata data. Infatti, con il viaggio che Eren e suo fratello Zeke hanno intrapreso nel loro passato e nel passato della madre dei giganti, siamo venuti a conoscenza di ciò che il minore tra i fratelli pensa. Del piano che ha in mente di attuare.

Sul finale del capitolo 122 dal titolo "Da te, duemila anni fa", Eren ha chiesto a Ymir di appoggiare i suoi intenti e di donarli a pieno titolo tutti i poteri del Gigante Progenitore, affinché possa acquisire la forza necessaria per abbattere l'organizzazione statale del mondo attuale, capace di portare solo sofferenze e ingiustizie. Alla fine, mentre Zeke fa di tutto per convincere Ymir a dare a lui i poteri, quest'ultima, invece, decide di ascoltare Eren e donargli tutti i poteri in suo possesso.

Il capitolo si chiude con i due che ritornano nuovamente nel presente e con il fratello minore che adesso può accedere alla forza del Gigante Progenitore, cosa che rende i successivi capitoli davvero interessanti.

Sapendo questo: cosa ne pensate dei veri intenti di Eren? E avete letto l'ultimo capitolo uscito del manga?

Vi ricordiamo che in questi giorni sulla piattaforma streaming italiana VVVVID stanno uscendo gli episodi doppiati in italiano de L'Attacco dei Giganti 3.