L'Attacco dei Giganti: Universal Studios Japan mostra il primo trailer dell'attrazione

Per la gioia di tutti gli appassionati, la seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti è finalmente arrivata e insieme ad essa, Universal Studios Japan ha mostrato il primo trailer dell'attrazione in arrivo questa estate "Attack on Titan the Real". Ma vediamo tutti dettagli.

Universal Studios Japan ha pubblicato su Youtube il primo video dell'attrazione in che sarà disponibile dal prossimo 31 maggio fino al 25 agosto di quest'anno. Il video, che potete trovare in calce alla news, potrebbe risultare in qualche modo comico.

Ci vengono mostrati Eren insieme al Corpo di Ricerca che si avventurano all'interno di una foresta verso il Wall Maria. Ad un certo punto, lungo la strada Eren esclama: "Oh, quelli sono gli USJ!", mentre vediamo Armin sorpreso di scoprire che il Wall Maria si trova all'interno degli Studios. Il Corpo di Ricerca si mette così all'azione per proteggere i civili che coinvolti dall'attacco dei giganti. Una delle scene più divertenti è sicuramente quella che trovate in calce alla notizia, che vede uno dei cavalli con in bocca i biglietti dello spettacolo.

"Attack on Titan the Real" vedrà gli spettatori cercare di recuperare il Wall Maria in mezzo a un assalto di Giganti. I membri del Copro di Ricerca voleranno in giro durante lo spettacolo. Inoltre, l'area espositiva presenterà statue altamente realistiche di Erwin e Levi durante la notte prima dell'attacco. I biglietti sono disponibili per acquisto dall'11 aprile.

