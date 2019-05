L'Attacco dei Giganti: Universal Studios pubblicizza una nuova attrazione della serie

La terza stagione dell'Attacco dei Giganti è finalmente tra noi, e tra sconvolgenti rivelazioni e nemici molto pericolosi i fan sono più appassionati che mai al proseguo della storia.

Questo grande entusiasmo per la serie è stato captato dagli Universal Studios, che ha scelto il momento di massima celebrità dell' anime prodotto da Wit Studio per pubblicizzare una nuova attrazione a tema per il Giappone. Il parco divertimenti ha da sempre uno spazio dedicato all'Attacco dei Giganti, che ritorna disponibile a fasi alterne valutando la corrente popolarità del franchise. La nuova attrazione, pubblicizzata su Twitter con il nome di "Universal Cool 2019", si focalizzerà sull'operazione di riconquista del Wall Maria, puntando i riflettori sulle figure del Gigante Corazzato e del Titano Bestia, protagonisti entrambi degli ultimi episodi dell'anime.

Il nuovo spazio divertimenti è stato commentato da Kodansha Comics, editore della serie, che ha visto il coordinatore Shintaro Kawabuko spendere queste parole sulla collaborazione tra l'Attacco dei Giganti e Universal Studios: " Questa sarà l'attrazione più grande mai fatta! Quando si pensa all'Attacco dei Giganti si ricollega la serie alla sovrumana velocità dei Titani. Il parco a tema vi aspetta, reso possibile da Universal Studios Japan, quindi assicuratevi di essere presenti. Rimarrete senza fiato!"

L'Attacco dei Giganti è una serie manga creata da Hajime Isayama, pubblicata da Planet Manga in Italia, ha raggiunto la pubblicazione di 26 volumi. L'anime invece, è arrivato alla seconda parte della terza stagione, ed è visibile sulla piattaforma di streaming legale VVVID ogni domenica. Se volete dare un'occhiata alla prima parte, invece, ecco un articolo di approfondimento.