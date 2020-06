L'Attacco dei Giganti: un utente ci dà un assaggio delle montagne russe in 4D

L'Attacco dei Giganti è un argomento particolarmente caldo negli ultimi giorni, grazie alla pubblicazione del nuovo trailer della quarta e ultima stagione della serie animata. Le novità per il brand di Isayama non finiscono qui.

L'Universal Studios Japan ha implementato l'attrazione Attack On Titan XR Ride, permettendo ai partecipanti di adottare una prospettiva in prima persona in veste di membro dell'Armata Ricognitiva, e di sfrecciare sullo skyline della città imbattendosi negli inquietanti Titani.

Un utente Reddit ha condiviso questa folle esperienza, dandoci un piccolo assaggio di come le montagne russe riescano a catapultarti nel mondo de l'Attacco dei Giganti. Inoltre, l'Universal Studios Japan ha anche una sezione, sempre afferente all'opera di Isayama, in cui è possibile fingere di essere un membro della razza eldiana costretto a scappare dai famelici titani.

Gli Universal Studios Japan hanno incluso nel proprio parco divertimenti numerose sezioni dedicate agli anime. Citiamo per esempio Detective Conan, Sailor Moon, ONE PIECE e Neon Genesis Evangelion, capaci di calamitare ogni anno fronde di appassionati.

