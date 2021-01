L'Attacco dei Giganti: la vendetta di un personaggio fa scatenare i fan sui social

La capacità strategica dell'Armata Ricognitiva sembra essere infatti migliorata nel corso del tempo, e a dare il colpo di grazia alla nazione di Marley è l'immensa esplosione causata dalla trasformazione di Armin nel nuovo Gigante Colossale , capace di distruggere in un solo colpo la flotta degli avversari. Subito dopo vediamo il Gigante Bestia crollare di fronte al Gigante Carro, colpito da un unico, netto, colpo dell'abile Capitano Levi , scena che ha fatto emozionare i fan, come potete vedere dai numerosi post riportati in calce.

I could watch Levi body the Beast Titan



ALL DAY LONG. — Sam Hello :) (@BoisterousNatur) January 26, 2021

beast titan just got one shotted from levi lol 😭 — Fareez Jaeger (@fareezfrzl) January 25, 2021

*Armin destroyed the warships*

*Mikasa cut off the both legs of jaw titan*

*Cart titan has been shot*

*Levi slices beast titan*

*Eren eat warhammer titan*

Such a lit episode🔥#AttackOnTitan — ズひイム乃ム尺乇 (@ehs4nn) January 25, 2021

Beast Titan: Eren can wait. I want a piece of Levi!! #AttackOnTitan



Levi: pic.twitter.com/01yZIZD217 — Beezy #FeekiFrenzy 🇭🇹 (@ObeezyLive) January 25, 2021

just watched the levi vs beast titan fight and I have already watched it 6 times and counting — Nico (@The_Guy_You_Knw) January 26, 2021

THE PURE ANGER IN HIS EYES WHILE FACING THE BEAST TITAN IS EVEN STRONGER #AoTSeason4NHK #leviackerman pic.twitter.com/uHPGKKmfB0 — Missing Erwin with every inch of my body ~ (@rivaisheart) January 24, 2021

levi vs beast titan part 2 pic.twitter.com/1ApZ7fww9v — shiloh🥢 (@shotosflame) January 25, 2021

we LOVE the smirk when he sees the beast titan arriving pic.twitter.com/MZDOOlHgjz — chri; LEVI SUPREMACY (@undermickeyskin) January 27, 2021