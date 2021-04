L'Attacco dei Giganti: vero finale in arrivo? Parliamone in video

Il Volume 34 de L'Attacco dei Giganti arriverà in Giappone il 9 giugno 2021, e secondo quanto affermato dalla casa editrice Kodansha includerà diverse pagine aggiuntive che potrebbero aggiungere qualche sfumatura al finale della storia di Hajime Isayama.

Per chi non fosse a conoscenza dell'accaduto, nel corso della giornata di ieri la casa editrice ha parlato del futuro dell'opera in diretta streaming, annunciato tante sorprese in arrivo a giugno e affermando che il Volume finale includerà qualche pagina extra, senza però rivelarne il contenuto. In giornata odierna l'editor ha affermato che il finale de L'Attacco dei Giganti non cambierà, ma è comunque lecito aspettarsi qualche aggiunta o correzione più o meno rilevante.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nuovo video di approfondimento pubblicato su uno dei nostri canali YouTube, Everyeye Plus, in cui trattiamo le ultime news su cinema, serie tv e anime. Nel video analizziamo tutte le ultime novità inerenti L'Attacco dei Giganti e ipotizziamo quali sono i punti che potrebbero essere toccati dalle aggiunte di Isayama.

Noi ovviamente vogliamo sapere la vostra. Cosa vi aspettate da queste pagine extra? Pensate che ci siano punti o personaggi che meritino un ulteriore approfondimento? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi alla nostra recensione del manga de L'Attacco dei Giganti.