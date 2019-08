L'Attacco dei Giganti: Un video mostra le differenze di altezza tra i diversi Giganti

Con la Stagione 4 de L'Attacco dei Giganti in cantiere è lecito iniziare a ripassare nuovamente alcuni degli avvenimenti passati del manga. Con il cambio di registro che il nuovo arco narrativo adotterà nel prossimo corso degli eventi è lecito soddisfare un po' di curiosità.

Dopo aver visto i famosi protagonisti e il Gigante Colossale in versione shojo, è tempo di iniziare a ributtare un occhio sul passato per chiudere definitivamente una storia che è ormai fortemente destinata a cambiare. L'Attacco dei Giganti 3 ha dimostrato di essere un anime fortissimo, non solo tecnicamente, ma anche narrativamente, coinvolgendo il proprio pubblico in una spirale di rivelazioni che ha lasciato a bocca aperta gli appassionati.

Un fan della mitologica opera di Isayama sensei si è chiesto quanto siano marginali le differenze tra i Giganti dell'opera messi in comparazione con alcuni dei più famosi monumenti del mondo, tra cui spiccano la Torre Eiffel e la Statua della Libertà. Il risultato è atteso in un video che potete ammirare in cima alla pagina, dove scopriamo quanto il Colossale sia sotto al capolavoro monumentale americano di una trentina di metri, con un Rod Reiss che la supera per altrettanti metri di altezza.

Che i Titani fossero tanto alti è un dato di fatto, ma immaginarseli scorazzare per le strade di New York a un'altezza tanto elevata non può che fare un certo effetto. E voi, invece, cosa ne pensate del video in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!