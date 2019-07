L'Attacco dei Giganti: la Video Recensione della stagione 3

Dopo quasi un anno dalla messa in onda del primo episodio, si è finalmente conclusa la terza stagione de L'Attacco dei Giganti, l'adattamento anime tratto dall'opera cartacea di Hajime Isayama. L'ultimo episodio della serie ha svelato dei retroscena importanti riguardanti i Giganti, andando a spianare la strada per quella che sarà l'ultima stagione.

L'anime ha ricevuto il plauso di critica e pubblico per via del lavoro magistrale profuso nel campo dell'animazione dai ragazzi di WIT Studio e in quello del doppiaggio da parte del Cast guidato da Tetsuro Araki, ricevendo dei voti oscillanti tra l'8 e il 10/10 da parte di tutti i principali siti d'informazione dedicati agli anime.

Nello specifico, la terza stagione di Shingeki no Kyojin ha fatto un passo in avanti sul fronte della trama, andando finalmente a trattare nello specifico alcuni rapporti tra i personaggi, svelando i segreti dietro la nascita dei Giganti e rendendo note nuove informazioni riguardanti il padre di Eren e il misterioso Gigante Bestia, introdotto per la prima volta durante le ultime battute della stagione 2.

Da oggi è disponibile anche la nostra video recensione della stagione 3, che potete osservare in cima all'articolo. E voi cosa ne pensate? Concordate col nostro voto? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se non potete guardare il video vi rimandiamo alla nostra recensione scritta pubblicata qualche giorno fa.