L'Attacco dei Giganti, ecco il video riassunto di Everyeye delle prime quattro stagioni

Tutto cominciò nel 2013, quando venne mandato in onda il primo episodio de L'Attacco dei Giganti sul canale giapponese MBS. L'opera omonima da cui è stato tratto l'anime nacque invece nel 2009 dalla penna del giovane Hajime Isayama, che nonostante dei disegni poco convincenti riuscì ad essere pubblicato dall'editore Kodansha.

Quasi 13 anni dopo la prima uscita di un capitolo su rivista, L'Attacco dei Giganti rappresenta una delle opere giapponesi più amate di sempre. Il manga si è concluso ad aprile 2021, mentre la serie animata prosegue con la seconda parte della quarta stagione. Concluse le prime tre stagioni e mezzo, è capitato anche a voi di non ricordare qualche passaggio della storia di Eren e compagni?

Dopo un articolo su tutta la storia di Attack on Titan, Everyeye ha pubblicato sul suo canale YouTube il riassunto completo dell'anime andato in onda finora. Se vi foste dimenticati di qualche evento accaduto nel distretto di Shiganshina o successivamente tra le mura del Wall Sina, non vi resta che guardare il video prima di tuffarvi nella visione de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2.

Gli episodi de L'Attacco dei Giganti 4 vengono pubblicati ogni domenica alle 21:45 su Crunchyroll, e resteranno esclusivi degli utenti premium per la prima settimana dalla loro uscita. Per chi avesse già visto l'episodio della scorsa domenica, ecco la nostra recensione de L'Attacco dei Giganti 4x17.