L'Attacco dei Giganti: quali virtù rappresentano i protagonisti? La risposta di Isayama

Il manga dell'Attacco dei Giganti si è concluso da quasi due mesi ormai, tuttavia le riflessioni sull'opera creata da Hajime Isayama non sembrano cessare, grazie anche alle nuove tavole aggiuntive, e durante una recente intervista l'autore ha rivelato che ciascuno dei tre personaggi principali simboleggia una virtù in particolare, scopriamo quali.

La storia di Eren Jaeger, dal mistero dei Giganti alla guerra tra Paradis e Marley, è un racconto pervaso da temi profondi, maturi, che in alcuni frangenti ottengono anche un senso filosofico e in altri anche religioso, e per quanto magari gli appassionati continuino a soffermarsi elementi irrilevanti per lo stesso autore, sovrainterpretando il messaggio principale magari, proprio Isayama ha voluto specificare cosa rappresenta il trio di protagonisti.

Dopo aver dedicato loro un simpatico sketch che ci ha riportato alle origini della serie, il mangaka ha affermato, come riportato nel post in calce, che Eren, Mikasa e Armin sono emblemi rispettivamente di coraggio, saggezza, e forza. Mikasa in particolare sarebbe stata scelta da Isayama come rappresentante della forza per vedere quanto sarebbe stato interessante vedere una donna nel ruolo di Red in una squadra super sentai, sottogenere tokusatsu in cui team di eroi contraddistinti da tute colorate combattono per il bene dell'umanità, in generale molto più cruente e volgari delle serie dei Power Rangers.

Ricordiamo che Eren è diventato un Sith nello splendido crossover con Star Wars di un fan, e vi lasciamo ad un interessante dettaglio riguardante Mikasa emerso nelle pagine extra.