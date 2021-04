L'Attacco dei Giganti: volete l'autografo di Isayama? Ecco come fare

Mancano appena pochi giorni al gran finale de L'Attacco dei Giganti, ovvero all'ultimo capitolo che chiuderà di fatto una delle opere di stampo nipponico più popolari al mondo. Per l'occasione Hajime Isayama e la casa editrice stanno preparando una serie di iniziative, alcune delle quali destinate ad andare a ruba.

Dopo aver messo sul mercato i maxi-volumi de L'Attacco dei Giganti da 1200 euro, che sono andati letteralmente a ruba in meno di due minuti, Kodansha si prepara ad un nuovo sold-out, ovvero quello delle cartoline in edizione limitata con l'autografo di Hajime Isayama. L'editore Rakuten Books, infatti, ha messo in palio un paio di cartoline, di un numero non precisato, con la firma del sensei per omaggiare la fine del manga.

La prevendita di questi autografi scatterà allo scoccare della mezzanotte in Giappone del 9 aprile ad un costo accessibile di circa 1100 yen (8 euro e 50 centesimi al cambio attuale). Potete dare un'occhiata al sample di presentazione in calce alla notizia insieme all'illustrazione originale curata dallo stesso Hajime Isayama. Un'occasione più unica che rara, dunque, per entrare in possesso dell'autografo di uno degli autori attualmente più famosi al mondo.

Prima di salutarvi, a tal proposito, vi rimandiamo all'ultima cover de L'Attacco dei Giganti, la stessa che accompagnerà il capitolo 139 atteso al debutto durante il corso di questa settimana. E voi, invece, siete interessati a questa cartolina acquistabile tramite il link alla fonte? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.