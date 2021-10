L'Attacco dei Giganti volge al termine: ecco la variant e i booklet esclusivi Planet Manga

In anteprima assoluta, Planet Manga ha mostrato il volume 34 di L’Attacco dei Giganti, numero che porterà a termine l’iconica storia firmata Hajime Isayama. Per celebrare la fine dell’opera, il volume conclusivo sarà disponibile anche con cover variant, e in un booklet esclusivo accompagnato da uno special.

L’avventura di Eren, Mikasa, Armin e dei superstiti dell’Armata ricognitiva sta per volgere al termine. Dal 28 ottobre, L’Attacco dei Giganti volume 34, numero che tanto ha fatto discutere la community per il finale dell’opera, arriva in Italia in fumetteria, edicola e shop online. Per l’occasione, questo numero sarà venduto anche in edizione cover variant, la cui copertina ritrae i protagonisti principali da bambini.

Per quello che unanimemente è considerato uno dei pilastri del fumetto giapponese, le celebrazioni di Planet Manga non finiscono qui. Il volume 34 di L’Attacco dei Giganti, sia regular che variant, sarà accompagnato da due booklet esclusivi. Il primo di essi, il booklet Beginning, è uno speciale contenente i primi due capitoli del manga come furono originariamente pensati dal maestro Hajime Isayama prima di essere proposti alla casa editrice nipponica Kodansha. Al suo interno è inclusa inoltre una cartolina esclusiva in omaggio. Il secondo bundle, invece, contiene la quinta Short Stories, una raccolta di più di venti storie dei personaggi del manga. Segnaliamo che il booklet Beginning e lo Short Stories n.5 non sono vendibili separatamente.

L’Attacco dei Giganti Vol.34, al cui interno sono racchiusi i capitoli che vanno dal 135 al 139, mette in scena lo scontro decisivo tra Mikasa, Armin ed Eren, il ragazzo che inizialmente temeva i giganti e che è ora diventato l’uomo più pericoloso del mondo.

Vi salutiamo lasciandovi all'annuncio di Touch Me! e a ben tre nuove serie Planet Manga in arrivo nel 2022.