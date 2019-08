L'Attacco dei Giganti, il volume 29 vende quasi 700 mila copie in Giappone!

Anche questo volume, al solito di come Hajime Isayama ci ha abituati da tempo con L'Attacco dei Giganti, ha ottenuto risultati davvero straordinari, complice la grande popolarità che l'iconica opera ha acquisito nell'intero immaginario culturale del Sol Levante.

Il sensei ci ha sempre abituati a curiosi easter egg nel suo manga, condividendo ai suoi lettori alcuni dei suoi interessi ma anche piccoli dettagli difficili da notare se non da un occhio decisamente attento. Comunque sia, ciò che ha reso grande il suo capolavoro non è questo, nemmeno le sue abilità come disegnatore, ma la colossale storia che è stato in grado di edificare attraverso una manipolazione della trama curata e ben studiata, processata attraverso un percorso ben lineare.

Questo è una grande parte del risultato straordinario che angora oggi, a diversi anni dal suo successo, continua a riscuotere dalle vendite dei suoi numeri. Nell'ultima settimana, infatti, il suo ultimo tankobon, il volume 29, ha riscosso la cifra complessiva di quasi 700 mila copie vendute, un numero esorbitante e in continua crescita, per questo motivo è probabile che L'Attacco dei Giganti raggiungerà il consueto milione come preventivato.

L'unica cosa che non cambia nell'opera di Isayama, dunque, sono gli incassi che continua a portare a casa, cifre immense e senza freni. E vi basti pensare, inoltre, che siamo ormai agli sgoccioli e alle prese con una stagione finale in arrivo. Le 500 mila copie di The Promised Neverland e My Hero Academia possono iniziare a tremare di fronte ai prossimi risultati che arriveranno per questo titolo storico.

E voi, invece, vi aspettavate numeri simili per l'ultimo volume uscito del manga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!