L'Attacco dei Giganti volume 33 arriva a gennaio, sarà il penultimo volume della storia?

Sappiamo già da tempo che L'Attacco dei Giganti si sta avviando verso la sua fine. Dopotutto Hajime Isayama, con il timeskip di qualche anno fa, aveva già messo le cose in chiaro. Mese dopo mese, le storie che sono arrivate in pubblicazione su Bessatsu Shonen Magazine hanno sconvolto i lettori portandoli sempre di più verso l'epico finale.

In questi giorni il finale de L'Attacco dei Giganti si è composto di un nuovo pezzo grazie alla pubblicazione del capitolo 134. Una storia che non lascia spazio a dubbi e che sarà pubblicata sotto forma di volume nel numero 33. E quando uscirà questo in Giappone? La data è trapelata proprio nelle ultime ore.

L'Attacco dei Giganti numero 33 arriverà nelle fumetterie nipponiche l'8 gennaio 2021, in contemporanea con il capitolo 136. Questo tankobon conterrà i capitoli 131, 132, 133 e 134, ovvero quattro come al solito, ma potrebbe soprattutto essere il penultimo della storia. Ormai sembra che Hajime Isayama abbia fatto raggruppare quasi tutti i suoi personaggi principali e altri quattro capitoli sarebbero più che sufficienti per mostrare le ultime gesta dei personaggi.

Anche se la redazione potrebbe non annunciare ufficialmente il finale, l'autore potrebbe anche inserire un messaggio esplicito nel volume di gennaio. Vedremo come andranno le prossime pubblicazioni de L'Attacco dei Giganti, le quali sicuramente lasceranno tutti col fiato sospeso.