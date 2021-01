L'Attacco dei Giganti Vs Dragon Ball: Eren affronta Vegeta in un magnifico video fanmade

La quarta stagione dell'Attacco dei Giganti è attualmente in corso, e nonostante le numerose polemiche che stanno profondamente macchiando e lo studio MAPPA, gli eventi narrati si stanno mostrando più delicati del previsto, considerato il drastico cambiamento del personaggio di Eren, protagonista di un incredibile video fanmade.

La freddezza e la brutalità di Eren Jaeger, che lo hanno portato addirittura a fingersi un soldato ritirato nella nazione di Marley, per avvicinare un giovane ragazzo, Falco, e poi sferrare un assalto a sorpresa ai leader, aiutato da un'imboscata dei suoi compagni del Corpo di Ricerca. Le caratteristiche che contraddistinguono tale personaggio, la sua potenza, il suo orgoglio e la sua tenacia, hanno spinto l'utente @Yumsquid27 a condividere su Reddit l'incredibile video che trovate in calce.

Con grande talento, l'appassionato ha mostrato alla community come apparirebbe uno scontro diretto tra Eren, trasformato nel Gigante d'Attacco, e il Principe dei Saiyan, specificamente la sua prima apparizione in Dragon Ball Z, quando ancora aveva l'armatura da battaglia originale, e la coda. Due personaggi che hanno subito più degli altri un'evoluzione nel corso delle rispettive serie, seppur in maniera totalmente diversa, vista l'oscurità che ha progressivamente annebbiato la mente di Eren, e la bontà che sembra aver prevalso sulla natura Saiyan in Vegeta.

Il video non mostra un vincitore, ma voi cosa ne pensate? Chi vincerebbe tra i due? Vegeta punterebbe a trasformarsi in Oozaru per affrontare ad "armi pari" Eren? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che sembra che l'account ufficiale di studio MAPPA sia stato hackerato, e vi lasciamo all'esplosiva preview dell'episodio 7, in arrivo il 25 gennaio.