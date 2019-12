L'Attacco dei Giganti: WIT Studio vi augura buone feste con un artwork 'natalizio' di Levi

Il 2019 è stato un anno speciale per L'Attacco dei Giganti, un'opera riuscita a brillare grazie all'altissima qualità delle trasposizioni anime/manga. Poco fa, gli stessi responsabili per la produzione della serie televisiva hanno deciso prendersi un momento per ringraziare tutti gli appassionati, condividendo la bellissima illustrazione natalizia visibile in calce.

Come potete vedere, la pagina social dei ragazzi di WIT Studio ha pubblicato lo splendido artwork ritraente l'inflessibile Capitano Levi, con tanto di berretto natalizio e la scritta "Buon Natale e felice compleanno!". La seconda parte della frase è ovviamente riferita al protagonista del disegno, che causalmente compie gli anni proprio il 25 dicembre.

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti sarà anche l'ultima, e debutterà in tutto il mondo nell'autunno del 2020. La partnership tra WIT Studio e Hajime Isayama ha portato finora a grandi risultati, ma per via dei tanti impegni dello studio e vista la la mole di lavoro richiesta per completare l'ultima stagione dell'anime, non è stato ancora certificato un ritorno alla direzione. Vi ricordiamo che nell'arco del prossimo anno WIT dovrebbe essere impegnato con il nuovo Great Pretender e con l'ipotetica seconda stagione di Vinland Saga.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'artwork? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!