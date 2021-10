L'Attacco dei Giganti, Wit Studio in rosso: è colpa della stagione 4?

Il mercato dell'animazione giapponese è un settore competitivo e nonostante i rapporti tra i vari studi, che spesso si aiutano a vicenda, non mancano comunque spiacevoli situazioni. Recentemente, infatti, WIT ha rivelato i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale che hanno preoccupato i fan dell'azienda.

Negli ultimi mesi lo studio WIT ha fatto parlare di sé per aver abbandonato il franchise de L'Attacco dei Giganti, dopo ben 3 stagioni e numerose puntate alle spalle, per favorire l'ingresso di MAPPA nel comitato di produzione e lasciare alla compagnia il compito di adattare la stagione finale del capolavoro di Hajime Isayama. L'azienda non è ovviamente rimasta in disparte e ha lavorato a nuovi progetti come il recente Great Pretender in collaborazione con Netflix.

Tuttavia, i report finanziari annuali di WIT chiusi a maggio hanno riportato una perdita di 480 milioni di yen (poco meno di 4 milioni di euro) e un calo di oltre il 40% delle vendite nette. La community ha ipotizzato le cause di questa crisi all'abbandono de L'Attacco dei Giganti, teoria tuttavia attualmente priva di fondamento dal momento che l'azienda, esterna al comitato di produzione all'epoca della realizzazione dell'anime, non ha goduto dei privilegi economici di una serie tanto popolare. Ad ogni modo, IG Port, che controlla WIT Studio, ha fatto sapere che aumenterà la pressione del suo ruolo nella compagnia per migliorare la redditività.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per conoscere quali saranno le sorti del celebre studio di animazione? Secondo voi, invece, a cosa è imputabile questo calo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.