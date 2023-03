L'Attacco dei Giganti: una Ymir iper realistica in questo cosplay eccezionale

L'umanità vive in costante paura dei giganti, gigantesche creature carnivore che hanno invaso la loro terra e che tentano di assaltare l'ultima fortezza dell'umanità, nascosta in alte mura. È questo l'incipit de L'Attacco dei Giganti, storia scritta e disegnata da Hajime Isayama che poi rivelerà la sua vera natura soltanto molto più avanti.

All'inizio c'erano solo gli eldiani, una stirpe di barbari conquistatori, che si trovò a entrare a contatto con un potere speciale, posseduto dalla schiava Ymir. Così questa tribù divenne un regno e poi un impero, allargandosi sempre di più e conquistando molti più territori, mettendo a rischio anche la sopravvivenza di altri popoli, come i marleyani. Tuttavia, negli anni l'impero di Eldia, una volta potente, fu poi sovvertito da Marley, che esiliò gran parte della popolazione eldiana in un'area remota, dove si sviluppò un nuovo tipo di umanità che poi ha dato vita ai protagonisti de L'Attacco dei Giganti.

Tutto ciò che è successo nella storia, quindi, deriva dalle scelte che fece la progenitrice di questo popolo vincolato al potere dei giganti. La storia di Ymir, la progenitrice degli eldiani, è centrale nell'Attacco dei Giganti. La sua vita, desolata e disperata, ha preso pieghe sempre peggiori, fino a che non ha deciso di lasciarsi aiutare da Eren Jaeger. Prima però, Ymir era una semplice plasmatrice di sabbie nel territorio dei sentieri, una distesa desertica infinita con un gigantesco fascio di luce che unisce tutti gli eldiani sparsi per il mondo.

Questo cosplay di Ymir cieca e sulla spiaggia porta in vita in maniera perfetta il personaggio de L'Attacco dei Giganti, calandola in un contesto davvero azzeccato e non banale. Mentre si muove tra le varie dune, plasma nuovi eldiani e vaga alla ricerca di un senso.