Attack on Titan: la voce di Eren è preoccupata dalle IA nel doppiaggio

Il 2023, ormai si può dire, è stato l'anno dell'IA. In tanti hanno usufruito di questa tecnologia, generando stupore in una parte della popolazione e malcontento in un'altra. Questa volta è successo nel mondo dei doppiatori e, in particolare, con una delle voci più rappresentative di Attack on Titan.

Stiamo parlando di Yuji Kaji, il famosissimo "seiyuu", fra gli altri, di Eren Jaeger (L'attacco dei Giganti), Meliodas (Seven Deadly Sins), Shoto Todoroki (My Hero Academia) e molti altri ancora.

Il prodigioso doppiatore, in una recente intervista ad Oricon, si è lasciato andare a dichiarazioni di forte sconforto relative all'utilizzo delle intelligenze artificiali. Ha evidenziato come il doppiaggio non sia soltanto un lavoro meccanico, in cui l'elemento fondamentale è il possesso di un determinato timbro di voce da usare come strumento di recitazione.

Per Kaji, il mestiere del doppiatore va preservato perché con esso si porta in vita un personaggio finto e lo si anima con i propri sforzi. Le IA, invece, quasi oscurano il lavoro che c'è dietro l'interpretazione attoriale di una persona in carne ed ossa.

Le preoccupazioni dell'idolo assoluto del doppiaggio giapponese derivano dalla capacità delle IA di assorbire informazioni sulle performance umane per cercare di riprodurle nella maniera più accurata possibile e, successivamente, sostituirle con qualcosa di artificiale.

Purtroppo, i malumori verso una tale evoluzione tecnologica sono sempre più diffusi e si discute spesso di quali professioni potranno essere sostituite dalle IA, ma speriamo che possa trovarsi presto un punto d'incontro tra l'uomo e la macchina.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Yuki Kaji? Pensate che le IA possano rimpiazzare totalmente alcuni mestieri? Nell'attesa di sentire le vostre opinioni nello spazio dedicato ai commenti, vi lasciamo ad una splendida illustrazione di Isayama dedicata a Kaji.