L'Attacco dei Giganti: Yuuki Kaji doppia le pagine del manga in previsione del finale

Il manga di L'Attacco dei Giganti è ormai prossimo alla conclusione e per presentare l'ultimo volume ai fan è stato prodotto un video con la partecipazione del doppiatore di Eren. Andiamo insieme a vederlo.

L'acclamata opera di Hajime Isayama terminerà col numero 34 e recentemente siamo venuti a conoscenza della data in cui verrà reso disponibile al pubblico, corrispondente al giorno 9 Aprile 2021, mentre è già stata pubblicata un'anteprima di tale volume conclusivo di L'Attacco dei Giganti.

Per preparare i fan all'imminente finale è stato inoltre condiviso un video, che può essere visto in copertina a questa news, per la quale ha collaborato anche Yuuki Kaji, colui che nella serie animata dà la voce al protagonista, Eren Jaeger. Nel filmato si susseguono alcune scene del manga partendo dalla presenza del suddetto soldato dell'Armata Ricognitiva il quale pronuncia l'iconica frase "li annienterò!", e finendo con l'annuncio della conclusione della battaglia tra l'umanità ed i giganti.

In seguito alla pubblicazione del video il doppiatore ha poi dichiarato che la registrazione della esclamazione tipica del ragazzo è stata effettuata recentemente ed ha poi aggiunto di essere eccitato per la conclusione dell'opera.

Il manga è distribuito tra le pagine di Bessatsu Shonen Magazine a partire dal 2009 e l'uscita del volume 33 è prevista nel mese di Gennaio.

Cosa ne pensate del filmato? Fatecelo sapere con un commento. Riporto inoltre alcune reazioni dei fan all'annuncio del finale di L'Attacco dei Giganti.