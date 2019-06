L'Attacco dei Giganti: ecco lo zaino ispirato al meccanismo di manovra tridimensionale

Siamo agli sgoccioli della terza stagione di uno degli anime più seguiti della storia recente. Domenica prossima andrà infatti in onda l'episodio finale de L'Attacco dei Giganti, la serie tratta dal manga di Hajime Isayama.

I fan non vedono l'ora di vedere l'ultima puntata, visto il climax creatosi negli ultimi episodi grazie alle importantissime rivelazioni riguardanti i 9 giganti fondatori.

Il merchandising di Shingeki no Kyojin ha spiccato il volo dopo la messa in onda della terza stagione, aumentando considerevolmente le vendite soprattutto in Giappone, dove non è raro vedere persone con indosso le felpe della squadra di ricerca o con cover per il telefono ispirate alla serie.

Recentemente poi è stato messo in vendita anche un nuovo prodotto, uno zaino ispirato al famoso meccanismo di manovra tridimensionale. Nella serie il meccanismo viene utilizzato dai corpi speciali per combattere i giganti, ed è formato da due impugnature connesse a dei propulsori e dei rampini, utili per muoversi a grande velocità tra i palazzi.

Lo zaino, che potete osservare in calce all'articolo, richiama il design del meccanismo di manovra e sarà acquistabile in Europa per un totale di circa 90 euro.

Voi che ne dite? Vi sembra un prezzo onesto? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se siete in trepidazione per l'ultimo episodio non perdetevi questa immagine de l'Attacco dei Giganti condivisa in anteprima da WIT Studio.