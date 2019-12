Attacco all'Imperatore, il prossimo episodio di ONE PIECE sarà epico!

L'adattamento televisivo di ONE PIECE è finalmente stato svecchiato, pulito dal peso degli anni grazie a un rinnovamento del team interno a TOEI Animation. La qualità della serie ha subito una brusca impennata, merito del talento del team diretto dal regista Tatsuya Nagamine.

L'episodio 913 di ONE PIECE che andrà in onda questa settimana rivelerà l'incredibile crudeltà di Kaido, uno dei Pirati dell'opera più temibili e potenti. La puntata, inoltre, preparerà in pompa magna l'avvento di Rufy contro le sembianze mostruose dell'Imperatore, infuriato da una malvagità priva di scrupoli. Dall'immagine che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, infatti, il celebre protagonista si avventerà contro Kaido, sancendo l'inizio di uno degli scontri più esplosivi della saga del Wanokuni.

Per l'occasione, il Key Animator Yong Ce-Tu ha rivelato che le animazioni dell'episodio 914 di ONE PIECE saranno sbalorditive. La battaglia contro Kaido, dunque, sarà una perla a livello visivo, e non ci resta dunque che attendere il 15 dicembre per poter ammirare le prossime gesta di Rufy contro la minaccia dei Pirati delle Cento Bestie. Ma a proposito dell'epopea di Eiichiro Oda, cosa ne pensate di queste parole dell'editor di ONE PIECE che conferma il termine ultimo del manga?

E voi, invece, cosa vi aspettate dal micidiale scontro tra Rufy e Kaido? Diteci la vostra, come sempre, nell'apposito riquadro riservato ai commenti in fondo alla pagina.