Attack on Titan, -1 giorno: nuova immagine ufficiale per chiudere il conto alla rovescia

Sta per concludersi un ciclo durato dieci anni, che ha visto L'Attacco dei Giganti iniziare con un Eren bambino, succube della potenza terrificante dei giganti, e che invece adesso sta vedendo un Eren Jaeger maturo, pronto a distruggere il mondo se non dovesse venire fermato in tempo. L'anime di Attack on Titan è in arrivo con il finale.

Il trailer di Attack on Titan 4 Final Part Parte 1 pubblicato qualche giorno fa dai canali ufficiali ha messo bene in risalto cosa succederà e quali sono i protagonisti di questa fase in arrivo tra poche ore. Il 3 marzo 2023 alle ore 24:25 - secondo il metodo di trasmissione giapponese, che corrisponderebbero alle ore 00:25 del 4 marzo 2023 - Attack on Titan 4 sarà in onda con il lungo episodio di un'ora per questa prima parte di finale. Un mini film televisivo a tutti gli effetti che proietterà di nuovo gli spettatori in questo mondo di paura e violenza.

Tutti i personaggi rimasti in vita saranno inevitabilmente coinvolti, chi a sostegno di Eren e chi prodigato nel tentativo di fermare un genocidio di portata mondiale. La produzione di MAPPA, per tenere sempre di più sulle spine gli appassionati, ha lanciato un countdown con i personaggi di Attack on Titan. Stavolta, a -1 dall'uscita in Giappone, è stato il turno del comandante Hange Zoe e del capitano Levi Ackerman, i due volti più in vista dell'Armata Ricognitiva e che ancora una volta avranno l'obbligo di prendere decisioni pesanti.

L'immagine in basso li vede con una posa abbastanza neutra, con Hange in piedi al fianco di un Levi seduto che invece, parzialmente bendato, sta per ottimizzare il proprio equipaggiamento. Il gran finale di Attack on Titan è dietro l'angolo.