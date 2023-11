Attack on Titan, e i 10 anni dell'anime: una locandina lancia ATTACK FES

La conclusione dell’anime di Attack on Titan non ha portato alla fine dell’interesse nei confronti dell’opera di Hajime Isayama, tornato al lavoro su col progetto FLY. La popolarità raggiunta dalla storia di Eren e compagni ha infatti spinto all’organizzazione di nuovi eventi speciali, volti a celebrare anche il successo dell’anime.

Subito dopo la trasmissione di Attack on Titan Season Four The Final Chapters Special 2 è stato lanciato un evento online a livello mondiale, in cui i fan hanno potuto creare un loro avatar personalizzabile per celebrare la fine della storia. Ora che l’anime si è concluso, però, è stato presentato un altro grande evento, previsto per il 27 e 28 gennaio 2024 nel K-Arena di Yokohama.

Si tratta dell’Attack FES, organizzato per commemorare i 10 anni della serie anime, nel quale saranno anche presenti ospiti d’eccezione. Dai Linked Horizon fino ad Ai Higuchi, tutti i cantanti e i gruppi che hanno curato le tracce più memorabili dell’anime saranno sul palco, e così anche i grandi protagonisti. Yuki Kaji, Yui Ishikawa e Marina Inoue, voci di Eren, Mikasa e Armin, apriranno la prima giornata dell’evento, Attack on Titan the Live, insieme ai cantanti.

Il secondo giorno, invece, Attack Oto Taikan Final, vedrà la partecipazione di altri dodici doppiatori affiancati da Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto, compositori della colonna sonora della serie. L’evento è stato annunciato attraverso il post che trovate in calce, dove è presente un’illustrazione inedita dove Eren, i soldati dell’Armata Ricognitiva e i combattenti di Marley appaiono tutti in abiti eleganti, con alle spalle l’albero diventato ormai uno dei simboli dell’opera.

Per finire, vi lasciamo scoprire un lato nascosto del Capitano Levi, e ricordiamo che dei fan intendono riscrivere l’epilogo in un nuovo progetto anime.