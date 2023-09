Attack on Titan: 10 cose che non sai sul creatore Hajime Isamaya

Una serie shonen rivoluzionaria che, senza dubbio, lascerà un segno indelebile nella storia degli anime, Attack on Titan è un cult moderno di un successo senza precedenti. È difficile credere che una storia così vasta e sfaccettata sia la visione di un unico creatore: Hajime Isayama, di cui i fan potrebbero sapere poco.

Weekly Shonen Jump è il fulcro dei manga più famosi del genere shonen, da Dragon Ball a My Hero Academia. Attack on Titan è una rara eccezione che ha trovato successo non sulle pagine del più grande editore di Shonen ma su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, molto più piccolo. Inizialmente, Isayama si è avvicinato a Shonen Jump con la sua versione one-shot di 65 pagine di Attack on Titan nel 2006. Tuttavia, l'editore ha ritenuto la storia inadatta per Shonen Jump e ha chiesto a Isayama di apportare modifiche significative. Per fortuna, il mangaka ha rifiutato, optando invece per Kodansha e vincendo nel 2006 il premio Magazine Grand Prix Fine Work.

Isayama si avvicina alla scrittura dei personaggi dal punto di vista delle esigenze della sua ambientazione, e il primo eroe che ha inventato per popolare il mondo di Attack on Titan non è stato il protagonista, Eren Yeager, ma Mikasa Ackerman. Fin dall'inizio, Isayama intendeva rendere Mikasa la ragazza poster della serie, nonostante la sua personalità indurita e risoluta fosse l'opposto delle tipiche eroine degli anime.

Isayama fa riferimento a molti media come ispirazione per Attack on Titan e ammette di essere un appassionato fan di tutti i tipi di intrattenimento. Tuttavia, i suoi fan lo conoscono principalmente come un grande fan di Game of Thrones grazie alla partecipazione attiva di Isayama alla comunità di fan della serie TV.

Nell'intero cast di Attack on Titan, Hajime Isayama elenca costantemente Jean Kirstein, l'ufficiale schietto e dalla testa calda del Corpo di Ricerca, come il suo personaggio preferito. Ha rivelato questa verità per la prima volta in un’intervista del 2012. Secondo Isayama, ha creato Jean come un rappresentante dell'umanità, una persona vacillante e incerta che trova il suo equilibrio attraverso tentativi ed errori, ed è questo che ammira di lui.

Il manga di Attack on Titan non è famoso per la sua arte magistrale, e lo stesso Isayama descrive il suo stile come peculiare, goffo e persino brutto. Anche se la popolarità del manga suggerisce che molti trovino avvincente lo stile artistico non ortodosso di Isayama, lui continua a criticarsi aspramente.

Levi Ackerman è, di gran lunga, il personaggio più popolare di Attack on Titan. Tuttavia, Isayama non ha mai voluto che diventasse uno dei preferiti dai fan, il design di Levi deriva da uno scarabocchio casuale creato da Isayama per capriccio. Poi, dopo aver visto Rorschach nel film Watchmen , ha deciso di unire la sua personalità a quel design. Dopo aver terminato con la creazione di Levi, Isayama sapeva di aver trovato l'oro, commentando che stava cercando un personaggio simile a Hiei in Yu Yu Hakusho , anch'esso prevalentemente popolare tra le fan donne.

Una delle caratteristiche più singolari di Attack on Titan sono i Giganti, mostri bizzarri e spaventosi. Nel realizzare i vari design di questi esseri formidabili, Isayama si è ispirato ai classici film kaiju, ai muscolosi combattenti MMA e ai movimenti irregolari di un ubriaco che Isayama ha incontrato mentre lavorava in un internet café.

È sorprendente apprendere che un personaggio sfaccettato e controverso come Eren Jeager non era poi così ben sviluppato fin dall'inizio. La personalità di Eren era piuttosto confusa per il suo creatore e per molto tempo non sapeva quale direzione portarlo. Convenientemente, Isayama ha dovuto vedere Eren animato e doppiato dal talentuoso Yuki Kaji per avere una lettura migliore di Eren. La debolezza e la disperazione che Yuki Kaji ha portato nella voce di Eren hanno aiutato Isayama a relazionarsi meglio con lui. In modo indiretto, l'anime Attack on Titan ha avuto una grande influenza.

In precedenza, Isayama aveva dichiarato che immaginava una conclusione molto più crudele per L'Attacco dei Giganti, ma durante i primi anni di serializzazione si sentiva troppo insicuro per impegnarsi in un finale definitivo. All'ultimo momento, si è sentito sotto pressione nel dare a Eren una soluzione migliore, risultando in un finale che anche lo stesso Isayama ammette avrebbe potuto essere migliore.

Come molti creatori, Hajime Isayama ha inserito frammenti delle proprie esperienze nel suo lavoro. L'ambientazione di Attack on Titan , che, secondo Isayama, gli è venuta molto prima dei personaggi, è stata ispirata dalla sua piccola città natale di Oyama nella prefettura di Oita. Circondato da montagne e alberi intimidatori, Isayama sognava di fuggire nel mondo inesplorato e più grande "oltre le Mura". Da adolescente, Isayama si sentiva a disagio e turbato, quindi l'idea di personaggi altrettanto sconcertati che si trasformavano in mostri giganti e si liberavano dalla loro realtà patetica e piena di paura aveva una grande risonanza in lui.