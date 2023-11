Attack on Titan, -3 al finale: nuova illustrazione per la conclusione evento in arrivo

A distanza di 72 ore dall’uscita di Attack on Titan Final Chapters 2 in tutto il mondo, lo studio d’animazione MAPPA sta pubblicando diverse illustrazioni inedite per segnare l’avvicinarsi della conclusione dell’epica e drammatica storia di Eren Jaeger e dei suoi ormai ex compagni dell’Armata Ricognitiva. Vediamo chi è stato immortalato stavolta.

Dall’inquietante immagine iniziale di un giovane Eren al fianco di Ymir, entrambi con gli occhi oscurati, MAPPA ha proseguito rilasciando disegni originali, dedicati a gruppi di personaggi o a soldati singoli, in possesso dei Giganti Mutaforma, e oggi, 1 novembre 2023, è stato il turno di Pieck Finger. Eldiana di nascita e al servizio della nazione di Marley, Pieck è stata designata come erede del Gigante Carro, e in genere appare con un’espressione calma, con gli occhi rilassati.

Questo non si può dire però nella nuova illustrazione pubblicata per il conto alla rovescia che ci separa dal gran finale, poiché, come potete vedere voi stessi nel post riportato in fondo alla pagina, l’artista Michelle Sugimoto le ha donato un’espressione feroce e decisa, mentre si morde il pollice per scatenare il processo trasformativo nel Gigante Carro, senza ombra di dubbio uno dei più devastanti e offensivi della storia, soprattutto se si considera il range dal quale può attaccare.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova illustrazione con un commento qui sotto. Vi lasciamo all’ultimo trailer di Attack on Titan Final Chapters 2, e alla sorprendente durata dell’ultimo episodio dell’anime.