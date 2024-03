Attack on Titan, i 3 momenti più commoventi del manga di Hajime Isayama

Il talento narrativo di Hajime Isayama nel presentare una serie come Attack on Titan, diventata tra le più popolari nel mondo, si nota nella sapiente costruzione di una storia drammatica, con temi importanti e delicati, nella quale prendono parte personaggi stratificati e profondi, spesso protagonisti di scene emozionanti e commoventi.

Sono diverse le scene nella storia di Eren Jaeger che hanno saputo coinvolgere emotivamente i lettori e gli spettatori. Andiamo quindi ad eleggere le 3 scene più toccanti della serie, ma attenzione agli spoiler.

Arriviamo immediatamente alla quarta stagione dell’anime, nel momento in cui migliaia di persone in tutta Paradis si trasformano in Giganti per effetto dell’urlo di Zeke. Ciò è stato possibile grazie al piano architettato dagli Jaegeristi, i quali hanno versato il fluido spinale di Zeke nel vino servito sulle tavole di Paradis. La quantità di persone trasformate è incalcolabile, ma il motivo per cui rientra tra i momenti più scioccanti e toccanti della serie è semplice: tra di loro c’era il comandante Dot Pixis. Soldati giovani, tra cui Armin che lo ucciderà, sono costretti a schierarsi contro l’uomo che gli aveva insegnato così tanto, ormai tramutato in un mostro senza controllo.

Le discutibili decisioni di Eren e le successive azioni l’hanno reso la peggior minaccia dell’umanità, soprattutto quando, sfruttando i poteri del Gigante Progenitore, ha dato inizio al Rumbling, la marcia dei Giganti Colossali per porre fine alle disuguaglianze e alla discriminazione degli eldiani causando però milioni di morti e feriti e devastando nazioni. Il modo in cui Isayama, e gli autori dell’anime, sono riusciti a comunicare la disperazione e il senso di pericolo provati da innocenti, che in lontananza assistono al rapido avanzamento di un raccapricciante esercito di Giganti, lo rendono uno dei momenti più devastanti della storia.

Concludiamo con la morte di Eren Jaeger. Le sofferte reazioni di Armin e Mikasa, traditi da quello che consideravano un amico ma consapevoli di dover fare il loro dovere per salvare quante più persone possibili dalla sua furia genocida, riescono a coinvolgere il pubblico a tal punto da fargli desiderare un’altra conclusione per il protagonista. La tragedia si trasforma in dramma nel momento in cui Mikasa recide la testa di Eren e lo bacia, mentre nel mondo torna sollievo e libertà di riniziare a costruire un nuovo futuro.

