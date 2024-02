Attack on Titan, i 3 personaggi più sottovalutati dell'opera

Attack on Titan è un'opera che ha brillato per oltre un decennio, sia come manga che nella sua versione anime. Il dramma, il mistero, l'orrore e persino le scene più divertenti di Attack on Titan sono ormai entrati nell'immaginario collettivo. Non tutti i personaggi però sono riusciti ad emergere nella storia. Quali sono? Attenzione agli spoiler!

Keith Sadis

L'ex comandante del Corpo di Ricerca si è occupato di addestrare i cadetti nella milizia, tra cui Eren, Mikasa ed Armin. È uno dei primi personaggi che conosciamo e anche uno degli ultimi ad andarsene. Purtroppo, Sadis non è riuscito ad essere un buono comandante e ha dovuto lasciare la propria carica, a favore di Erwin Smith. Pur avendo fallito come leader, si è riuscito a redimere sacrificandosi per far scappare Armin e compagni dai folli Jaegeristi e da Paradis. Muore insieme a Theo Magath, facendo saltare in aria l'ultima nave rimasta per salpare.

Jean Kirstein

Introdotto come un personaggio con la volontà di vivere una vita tranquilla, lontano dagli scontri e in totale sicurezza, si è lentamente trasformato in uno degli esploratori più intraprendenti, coraggiosi e capaci. Nonostante i litigi con Eren, si dimostra anche uno di quelli che lo difende quando scopre i poteri del protagonista. Anche quando Eren diventa nemico dell'umanità, Jean non abbandona il proprio dovere di soldato e si unisce ad Armin e Mikasa per cercare di fermare l'amico.

Historia Reiss

Precedentemente conosciuta come Krista, Historia Reiss è senza dubbio il personaggio più sprecato e, allo stesso tempo, sottovalutato dell'opera. Caratterizzata da un passato oscuro, misterioso e affascinante, la legittima erede al trono ha vissuto il suo picco massimo nella terza stagione dell'anime, quando si è liberata dell'immagine da "brava ragazza" che aveva per seguire i propri desideri.



Si è resa protagonista anche del colpo di grazia al proprio stesso padre, Rod Reiss, e ha salvato Eren dalla caverna di ghiaccio per puro egoismo. Purtroppo, da un certo punto della trama in poi, viene messa in disparte e vediamo Historia riapparire solo alla fine della storia di Attack on Titan. Quali altri personaggi, secondo voi, hanno avuto poco spazio? Ditecelo nei commenti!