Attack on Titan, 3 personaggi che avremmo voluto fossero in vita nel finale

Con la fantastica Final Season di Attack on Titan, l'opera di Hajime Isayama è entrata definitivamente nell'immaginario collettivo come una delle migliori degli ultimi anni. Però, molti personaggi che avremmo voluto vedere fino alla fine, non sono arrivati in fondo alla storia. Quali? Ne parliamo nella prossima parte che sarà piena di spoiler!

3 - Erwin Smith

L'ex comandante del Corpo di Ricerca è morto nel ritorno a Shiganshina, facendo da esca, insieme al suo esercito, per il Gigante Bestia, mentre Levi aveva il compito di abbatterlo alle spalle. Questo personaggio, dotato di un carisma senza eguali, aveva il sogno di scoprire il segreto dei Giganti nascosto nella cantina di Eren, ma non è mai riuscito ad entrarci.

2 - Sasha Braus

La grande mangiona amica stretta di Connie e Jean avrebbe meritato un posto in prima fila nel finale della storia, al fianco delle persone a lei care. Uccisa da Gabi Braun quando era ancora una nemica, non ha potuto concretizzare i sentimenti che stavano nascendo tra lei e Niccolò.

1 - Hange Zoe

Il personaggio che più di tutti dimostra l'importanza della curiosità nei confronti del diverso e dell'ignoto e non la paura. Il suo drammatico sacrificio per permettere ai suoi alleati di scappare dalla Marcia dei Colossali e raggiungere Eren è uno dei momenti più lirici e potenti di tutto Attack on Titan.

Menzione speciale per Ymir che, se non si fosse consegnata a Reiner e Bertholdt, avrebbe senz'altro concesso ancora più spazio nel racconto ad Historia Reiss, uno dei personaggi più sottovalutati di Attack on Titan.

E voi chi avreste voluto ancora in vita nel finale di Attack on Titan? Ditecelo nella sezione commenti!

