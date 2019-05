Attack on Titan 3, scopriamo le reazioni dei fan al discorso di Erwin!

Attack on Titan 3 si sta rivelando quello che speravamo di vedere, un tripudio di emozioni che desideravamo percorresse lungo la schiena sotto forma di brividi. Erwin è da sempre un leader carismatico all'interno dell'opera, in grado di muovere non solo i cuori di chi lo segue, ma anche di noi spettatori che osserviamo la storia da lontano.

La morte è una paura che noi tutti siamo costretti ad affrontare in un certo momento della nostra vita, un terrore presente indelebilmente all'interno della nostra anima e da cui mai possiamo scappare. Erwin lo sa, non solo come leader di un Corpo di Ricerca che lo segue fedelmente, ma anche gli spiriti dei soldati caduti in battaglia sotto il suo comando, un peso enorme, un macigno che abbiamo potuto vedere in tutta la sua massa nell'ultimo episodio della terza stagione di Attack on Titan 3.

Non ci stupisce, dunque, che l'anime stia ottenendo risultati straordinari in tutte le classifiche, a maggior ragione se nell'ultima puntata siamo stati protagonisti della rinuncia per antonomasia, il sacrificio per qualcosa di più grande, il martirio di reclute che si trasformano in eroi. Perché pare che non solo noi abbiamo percepito questo dall'ultimo discorso del comandante, spopolato in rete dagli appassionati che ne hanno condiviso le gesta come un inno alla gloria. E come biasimarli, a discapito di un'opera che sta rivelando il meglio delle sue carte in questa stagione, a maggior ragione se quello che ci aspetta è straordinario.

Vi lasciamo, dunque, alle reazioni dei fan all'episodio di Attack on Titan, ricordandovi, tuttavia, delle indiscrezioni che vedrebbero questa stagione come l'ultima serie animata dallo studio Wit. Qualcosa bolle in pentola, e non vediamo l'ora di scoprire cos'è.