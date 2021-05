Attack on Titan 4, animatori contro MAPPA: crunch forzato e pessime condizioni lavorative?

Pochi giorni fa, l'ex animatore di Studio MAPPA Mushiyo aveva denunciato le pessime condizioni di lavoro sopportate dai dipendenti nell'ultimo anno e mezzo, periodo in cui lo studio si è trovato a lavorare contemporaneamente su quattro anime molto importanti: L'Attacco dei Giganti 4, Jujutsu Kaisen, Taisho Samurai e Zombie Land Saga Revenge.

Tra il 18 e il 19 maggio sembrerebbero essere spuntate in rete nuove dichiarazioni dell'animatore, che tuttavia non possiamo mostrarvi visto che i tweet non sono più pubblici. Mushiyo, infatti, ha deciso di modificare il proprio account Twitter da pubblico a privato, nascondendo i tweet a causa del polverone sollevatosi nelle ultime quarantott'ore.

Negli ultimi commenti Mushiyo ha parlato di condizioni di lavoro pessime e con poco riguardo per la salute dei dipendenti, con tantissimi animatori costretti a ridisegnare gli stessi frame più e più volte, fino alle mattine dei giorni successivi. Il problema sembrerebbe essere legato alla poca esperienza di alcuni animatori, assunti a causa della gigantesca mole di lavoro, con i veterani costretti a ridisegnare tantissimi spezzoni già completi per mantenere alto il livello qualitativo delle serie.

L'animatore ha parlato di orari assurdi, definendo l'ambiente simile a quello di una fabbrica, con tanti professionisti costretti a passare giornate intere a correggere errori anziché lavorare su qualcosa di nuovo. Secondo Mushiyo l'80% dei dipendenti condividerebbe la sua posizione, e a quanto pare la situazione non sembrerebbe essere cambiata nel corso degli ultimi mesi. L'animatore ha lasciato MAPPA dopo l'inizio dei lavori su L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2.

In passato, un altro animatore si era detto scettico circa il possibile mantenimento di animazioni di alta qualità ne L'Attacco dei Giganti 4, problema che MAPPA sembrerebbe aver risolto grazie al crunch dei dipendenti. Al momento l'unica testimonianza è quella di Mushiyo, quindi si tratta di un'accusa da verificare.

MAPPA, al momento, può contare su circa 250 dipendenti e su un numero non specificato di collaboratori esterni. Lo studio sta lavorando su altri quattro progetti anime: il film di Jujutsu Kaisen, il film prequel di Yuri on Ice, la seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4 e la prima stagione di Chainsaw Man. Vedremo se nei mesi a seguire saranno rivelate nuove informazioni sulle condizioni lavorative dei dipendenti.