Attack On Titan 4, ascolti da record per l'opening della parte 2

La parte 2 di Attack On Titan 4 è la serie anime protagonista di questo inizio 2022. La produzione di Studio MAPPA sta adattando gli ultimi eventi del manga di Hajime Isayama, partendo da dove si erano interrotti nella parte 1. Attack On Titan è sempre stato celebrato per le opening, e questa parte 2 della stagione 4 non fa eccezione.

La canzone della sigla, ovvero il brano "The Rumbling" del gruppo giapponese SiM, accompagna in maniera splendida le immagini totalmente spoiler free che si susseguono prima di ogni episodio. La brutalità del pezzo dei SiM scalda ogni fan all'inizio delle puntate, preparandolo alle splendide animazioni che vedrà su schermo.

A una settimana dal rilascio di "The Rumbling", il pezzo ha raggiunto 10 milioni di ascolti. Un risultato incredibile, considerando la breve lunghezza del brano, realizzato solo per l'opening di Attack On Titan. Come possiamo leggere nel profilo Twitter dei SiM, la loro canzone è inoltre prima nella classifica iTunes in ben 13 paesi, tra cui il Regno Unito.

Un risultato inimmaginabile per la band giapponese, che come sembra dal tweet è rimasta piacevolmente stupita. L'ultimo episodio andato in onda, ovvero Attack On Titan 4x18, è solo il secondo della parte 2, e quindi potremo gustarci l'opening della serie per almeno altre 10 volte prima di ogni puntata. Senza contare i rewatch che, beh, non faranno che aumentare la nostra passione per "The Rumbling".