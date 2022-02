Attack On Titan 4, ecco il brano completo dell'opening della serie

Attack On Titan è l'anime del momento. Con l'arrivo della seconda parte della quarta stagione, tutti i misteri della serie stanno venendo pian piano rivelati, volgendo verso un finale che con il prosieguo delle puntate sembra sempre più in certo. Lo Studio MAPPA sta facendo un grandissimo lavoro con le animazioni, che finora sono state molto apprezzate.

Abbiamo visto qualche tempo fa le varie opening di Attack On Titan, che per un motivo o per l'altro hanno guadagnato l'approvazione dei fan. L'opening della seconda stagione, "Shinzou wo Sasageyo" dei Linked Horizon, rimane la preferita dei fan, ma la sigla iniziale di questa seconda parte della quarta stagione si sta facendo apprezzare enormemente.

L'opening di Attack On Titan 4 ha fatto registrare ascolti da record, grazie al brano "The Rumbling" dei SiM accompagnato splendidamente dalle animazioni di Studio MAPPA. Dopo qualche tempo, la band giapponese ha pubblicato su tutti i canali musicali la versione integrale di The Rumbling, che possiamo ascoltare nel video del loro canale YouTube. La canzone completa dura 3:40 minuti, mentre la sigla di Attack On Titan 4 parte 2 ha come sottofondo i primi 1:31 minuti del brano.

La nuova parte di The Rumbling è sensibilmente diversa dalla prima, nonostante il ritornello sia il medesimo dell'opening. I SiM hanno fatto un gran lavoro con il loro nuovo pezzo, e gli auguriamo il meglio per il futuro.