Attack On Titan 4 celebra il ritorno di QUEL personaggio con un nuovo storyboard

Ultimamente in Attack On Titan 4 è tempo di grandi ritorni. Il capitano Levi del Corpo di Ricerca si è dimostrato il migliore sul campo di battaglia più volte di quante se ne possano contare, rendendolo indubbiamente uno dei personaggi più popolari di Attack on Titan, potremo presto rivederlo in azione?

Con la sua rivalità con Zeke Jaeger, il Gigante Bestia, che purtroppo ha portato Levi a perdere alcune parti del corpo, il suo status nella quarta e ultima stagione è rimasto in sospeso, anche se l'ultimo episodio lascia intendere che il membro del Clan degli Ackerman è pronto a fare un grande ritorno.

Mentre Zeke aveva elaborato un piano perfetto per abbattere Levi nel tentativo di stabilire un contatto con suo fratello Eren, il Gigante Bestia non aveva previsto le abilità di Levi e la sua volontà di abbattere i membri del Corpo di Ricerca una volta trasformati essi stessi in Giganti. Con Levi che teneva Zeke in ostaggio usando una Lancia del Tuono, il Gigante Bestia ha rischiato la sua stessa vita per fuggire, quasi uccidendosi e menomando orribilmente Levi nel farlo.

Fortunatamente per Levi, alla fine è stato trovato da Hange e i due si sono imbattuti in Pieck e nel generale Magath dopo l'acquisizione da parte di Eren dei poteri del Gigante Fondatore e lo scatenarsi del potere del Boato.

L'account Twitter Attack on Titan Wiki ha condiviso un keyframe di Studio MAPPA che immortala Levi in una delle sue peggiori condizioni, mentre il capitano del Corpo di Ricerca cerca di riprendersi da ferite che avrebbero probabilmente ucciso la maggior parte degli altri personaggi della serie.

Con Eren che ha acquisito solo da poco il potere del Gigante Fondatore, sarà interessante vedere come Levi gestirà questo nuovo scenario e se si tufferà in battaglia ancora una volta. Indipendentemente da come deciderà di affrontare la nuova situazione di Eren, Levi manterrà sicuramente un enorme rancore nei confronti di Zeke.

In ultimo vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.