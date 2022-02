Attack on Titan, quali sono i 4 colpi di scena più clamorosi della serie?

Oggi Attack on Titan è una delle serie più popolari al mondo, quella che di fatto è riuscita a mettere in discussione i Big Three. Hajime Isayama ha infatti conquistato il suo pubblico con una trama costellata di clamorosi colpi di scena, alcuni dei quali inaspettati e potentissimi sul piano narrativo.

L'episodio 20 de L'Attacco dei Giganti 4 è stato caratterizzato proprio da uno dei più grandi colpi di scena della saga che ha lasciato a bocca aperta centinaia di migliaia di spettatori in tutto il mondo. Qualcuno ha così voluto raccogliere in un singolo post i 4 migliori stravolgimenti di trama introdotti da Hajime Isayama, li stessi che potete recuperare in fondo alla notizia e qui riassunti:

I Giganti Colossali dormienti e celati tra le immense Mura del Wall Maria, Wall Rose e Wall Sina

e celati tra le immense Mura del Wall Maria, Wall Rose e Wall Sina Il tradimento di Reiner e Bertholdt che si rivelarono essere rispettivamente il Gigante Corazzato e il Gigante Colossale;

che si rivelarono essere rispettivamente il Gigante Corazzato e il Gigante Colossale; Il contenuto della cantina di Grisha e il mondo al di fuori di Paradis;

e il mondo al di fuori di Paradis; Il lavaggio del cervello di Eren nei confronti del proprio padre nonché l'evento che condusse il protagonista a compiere determinate decisioni per rispettare il futuro intravisto col Gigante d'Attacco;

Secondo voi, invece, quali altri colpi di scena meritano di essere inseriti tra i 4 qui elencati? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.