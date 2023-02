Attack on Titan 4, il conto alla rovescia per il finale: Eren e compagni in un'immagine

La furia dei giganti colpì le televisioni e i servizi streaming nell'ormai lontano 2013, ormai 10 anni fa. Da quel momento in poi, con i suoi primi 24 episodi, L'Attacco dei Giganti entrò a far parte della cultura pop collettiva, contagiando tutto il mondo. L'opera, adattata dall'omonimo manga di Hajime Isayama, però non è finita.

Il capitolo finale del manga de L'Attacco dei Giganti è stato pubblicato ormai da due anni in Giappone, mentre qualche mese dopo è toccato ai tankobon finali. Chi segue esclusivamente l'anime, tuttavia, non ha avuto ancora modo di assaporare il finale della storia di Eren Jaeger e dei suoi amici. I trailer per il finale di Attack on Titan hanno ormai fatto capire cosa verrà trattato nella prima parte, in arrivo a inizio marzo 2023.

E proprio in virtù di questo avvicinamento alla pubblicazione dell'episodio speciale da un'ora, Studio MAPPA e l'account ufficiale su Twitter si stanno adoperando per un conto alla rovescia. Il 27 febbraio, a quattro giorni dallo scadere, è stata pubblicata un'illustrazione de L'Attacco dei Giganti con Eren, Armin e Mikasa. Disegnata da Takuya Suezawa, quest'immagine disponibile in basso vede i tre ragazzi fare autostop.

Eren è senza cappotto e senza maglietta, mentre tenta di fare autostop. Alle sue spalle, c'è una macchina rossa con il cofano aperto, e lì vicino ci sono Armin e Mikasa che cercano di capire la situazione, con la speranza di aggiustare il mezzo. Ovviamente una scena che non si vedrà mai nell'anime. Per sapere invece cosa ci sarà, ecco un riepilogo di cosa ci sarà in Attack on Titan Final Part parte 1.