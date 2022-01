Attack on Titan 4, la costante crescita del personaggio di Armin

La nuova stagione di Attack on Titan sta facendo colpo sui fan. Mentre il meme di Yelena sta spopolando sui social grazie alla sua realizzazione nell'anime, con lo Studio MAPPA che ha reso quella scena de L'Attacco dei Giganti come nel manga, la serie prosegue verso un epilogo che si prospetta davvero spettacolare.

In Attack on Titan 4x18 abbiamo visto che Eren e Zeke sono vicini come non mai a ricongiungersi. Il loro piano è quello di attuare l'eutanasia per gli eldiani, facendo in modo che i discendenti di Ymir non possano più procreare. Ciò è possibile grazie all'incredibile potere del Gigante Fondatore, posseduto da Eren, che potrà essere attivato solo quando il giovane entrerà in contatto con un gigante di sangue reale, ovvero Zeke.

Mentre i due Yaeger combattono con i marleyani a Shiganshina, Armin, Mikasa e i loro compagni si accingono ad uscire dalla prigione ed entrare in scena. Il portatore del Gigante Colossale dice a Yelena di voler assecondare il piano di eutanasia di Eren, cercando e (almeno apparentemente) ottenendo la fiducia della donna. Armin, da grande stratega qual'è, potrebbe avere in mente tutt'altro piano.

Il giovane è cresciuto molto rispetto alla prima stagione, come possiamo vedere nel tweet di @armins_kitten, e in Attack on Titan 4 troviamo un Armin molto risoluto e coraggioso. Nonostante non riesca a capire in pieno le intenzioni di Eren, le sue qualità di stratega lo hanno portato a essere una delle armi più potenti degli eldiani, e il Gigante Colossale che ha ottenuto mangiando Bertholdt sembra la minore delle sue risorse.

Il ragazzo è infatti alla ricerca della pace, e lo abbiamo visto usare il potere divino una sola volta in Attack On Titan, durante l'offensiva a Liberio. I suoi occhi sembravano pieni di tristezza dopo aver visto lo stesso panorama desolato che si presentò anche a Bertholdt sull'Isola di Paradis, rivelando tutta la sua avversione alla guerra. Armin potrebbe rivelarsi un personaggio chiave per il finale dell'anime, e chissà che proprio lui non possa dare una svolta agli eventi di Attack On Titan 4.