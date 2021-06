Attack on Titan 4: disponibile un estratto del nuovo CD musicale, in vendita dal 23 giugno

L'eccezionale colonna sonora de L'Attacco dei Giganti 4, nata dal genio di artisti del calibro di Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano, sarà acquistabile in Giappone a partire dal 23 giugno 2021. Il nuovo CD musicale si presenta con 23 brani estratti dall'ultima stagione dell'anime, e una bellissima copertina dedicata a Reiner, Falco e Gabi.

Il CD dovrebbe essere il primo di due, con il secondo in arrivo subito dopo la trasmissione della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4, la cui uscita è prevista per il prossimo inverno. Questa prima parte include brani diventati iconici in pochi mesi, tra cui la splendida Ashes on Fire che ha fatto da colonna sonora al primo trailer dell'anime e tante scene mozzafiato dell'ultima stagione.

Per il momento il lancio del nuovo CD è previsto per il solo territorio giapponese, ma considerando che tutte le OST (Original Soundtrack) de L'Attacco dei Giganti sono già presenti su Spotify e altre piattaforme streaming, non è da escludere una simulrelease digitale in tutto il mondo. In alternativa, sarà comunque possibile acquistare il CD ufficiale una volta disponibile in occidente.

