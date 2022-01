Attack On Titan 4: il doppiatore di Eren ammette di essere preoccupato per il suo destino

Eren Jaeger ha attraversato alcuni seri cambiamenti nella quarta stagione di Attack On Titan, ma una cosa che è rimasta la stessa è che il doppiatore Yuki Kaji è tornato a dare voce all'eroe diventato villain. Ora è preoccupato per la direzione che sta prendendo il suo ruolo.

Con Eren che ha istituito un suo proprio culto e si è schierato con suo fratello Zeke, il Gigante Bestia, è comprensibile che Kaji sia un po' nervoso nell'affrontare questi grandi cambiamenti per il personaggio, come ha confermato in una recente intervista.

In un'intervista per l'emittente giapponese MBS, Kaji ha detto questo sul suo approccio a Eren in questa occasione, dato che il più giovane tra i fratelli Jaeger continua a percorrere un sentiero molto oscuro mentre le forze di Eldia e Marley si preparano per la loro battaglia finale che sicuramente conterà molte vittime:

"Alcuni anni dopo aver raggiunto l'oceano, che era il sogno tanto atteso da Eren nella Stagione 3, è iniziato l'arco narrativo di Marley. Sono rimasto scioccato quando ho letto il manga perché era un'atmosfera molto diversa rispetto alla storia nella quale combattevano contro i Giganti. Ero preoccupato di come avrei dovuto interpretare Eren, il cui corpo e la cui mente sono cambiati e cresciuti in quella storia. Però avevo una forte volontà e determinazione a interpretare e recitare al meglio delle mie possibilità.

"All'epoca della prima parte della stagione finale, la storia non era ancora finita. Quindi Eren, e nemmeno io, sapevamo come la storia sarebbe finita. Ecco perché ero preoccupato di come interpretarlo. In ogni caso, stavo riflettendo su come interpretare questa storia che io amo e anche tutti gli altri. Ogni volta che c'era una voce fuori campo, cercavo di capire come interpretarla e allo stesso tempo di far combaciare l'immagine di Eren e questa opera con l'aiuto del sound director.

"All'epoca dell'evento MAPPA, il regista mi disse che non sapeva come Eren sarebbe stato doppiato nella stagione finale. Mi sentivo allo stesso modo, quindi ero nervoso per la voce fuori campo nella prima parte della stagione finale. Tuttavia, quando l'ho interpretato, Eren ha cominciato a muoversi con naturalezza ma con una coscienza diversa dalla mia".

Di recente, Yuki Kaji si è sbottonato molto, parlando anche del complesso rapporto tra Eren e Reiner in Attack On Titan 4.

A proposito di doppiaggio, in Italia la situazione non è ancora chiara con l'acquisizione da parte di Crunchyroll di Attack On Titan 4 ma questo non giustifica i fan di Attack On Titan che hanno minacciato Crunchyroll.

