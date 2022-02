Attack On Titan 4, la doppiatrice statunitense di Mikasa parla del suo personaggio

Attack On Titan si sta confermando come una delle serie televisive più viste al mondo. Grazie alla trama geniale di Hajime Isayama e le animazioni di Studio MAPPA, la quarta stagione dell'anime sta facendo registrare ascolti da record. Non è un caso che Attack On Titan sia apprezzato anche da chi non guarda anime abitualmente.

Di recente, la doppiatrice statunitense Trina Nishimura ha parlato di Mikasa Ackermann, personaggio che lei doppia in Attack On Titan. L'eroina della serie è un personaggio estremamente forte, capace di uccidere con maestria i temibili Giganti nonostante sia solo un'umana. Trina si è soffermata a discutere del rapporto di Mikasa con Eren nell'ultima stagione dell'anime.

"Ho scoperto del drastico cambiamento di Eren in Attack On Titan 4 parte 1 grazie a una chiamata del mio collega Bryce Papenbrook [doppiatore di Eren, ndr]" spiega la Nishimura, "mi ha chiamata e mi ha detto "oh mio Dio, hai visto cosa accadrà?" e io ovviamente non ne sapevo nulla."

Dopo aver letto la storia, la prospettiva di doppiare Mikasa per Nishimura si era fatta molto interessante: "All'inizio ero gelosa per come Bryce era riuscito a doppiare tutto ciò che diceva Eren, perché era una parte molto divertente. Poi però sono entrata nei panni di Mikasa, e quando comincio a doppiare, non sono più io. Rispondere a Eren è stato scioccante, così come penso lo sia anche per Mikasa nella serie. Se Bryce mi dicesse quelle cose, sarebbe straziante allo stesso modo, perché le emozioni che ha trasmesso a Eren con la voce sono le stesse che prova lui."

Per concludere, Trina ha spiegato come ha recepito la negatività delle parole di Eren: "Come doppiatrice, porto un pò di quello che succede a Mikasa nella mia vita. Ad un certo punto, nella mia mente era come se Bryce stesse dicendo quelle cose a me, e non Eren a Mikasa."

Un lavoro di empatizzazione con il personaggio totale, che accomuna molti doppiatori. In Attack On Titan 4x22 è tornato un personaggio che non si vedeva da molto tempo, e chissà che sensazioni proverà il suo doppiatore al momento del ritorno.