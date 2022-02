Attack On Titan 4: quello che dovete sapere sulla Final Season finora

Attack on Titan si sta avvicinando al suo finale e la storia ha finalmente messo tutte le carte in tavola per arrivare al gran boato. Con tutto quello che è successo, con la storia e i personaggi che sono cambiati dall'inizio, vale la pena fare un passo indietro e assicurarsi che siamo tutti allo stesso punto.

Cosa sta succedendo in Attack on Titan ultimamente? Cos'è quel deserto e quella cosa luminosa simile a un albero? Di chi è il piano che il cast principale sta cercando di fermare o portare avanti? E come siamo arrivati qui da "Il Gigante Colossale appare e butta giù il cancello di Shiganshina"?

I "Paths" (Sentieri) sono uno dei concetti più importanti portati alla luce nelle ultime parti di Attack on Titan. In origine, sono stati menzionati nella Stagione 2 con la frase "ogni sentiero riporta alla Coordinata". Ma dalle parole di Reiner e Berthold apprendiamo solo che Eren è o possiede la Coordinata, qualunque cosa sia, e sembra essere in grado di controllare i Giganti in qualche modo.

Più avanti, scopriamo che attraverso i "Paths", il Gigante Fondatore - un altro termine per la Coordinata - è in grado di connettersi a ogni Eldiano, Gigante o umano che sia. Quando Eren attinge per la prima volta a questo potere intenzionalmente, sembra permettergli di accedere ai ricordi dei Giganti. Tuttavia, un'ulteriore rivelazione tra Zeke e Ksaver (il precedente utilizzatore del Gigante Bestia) mostra che utilizzando i "Paths", il Gigante Fondatore può riscrivere la biologia eldiana, permettendo all'utilizzatore di rendere tutti gli Eldiani immuni a malattie o, come Zeke ha ipotizzato, renderli teoricamente incapaci di avere figli.

Più specificamente, i "Paths" stessi sono la connessione che ogni Eldiano ha con la Fondatrice, Ymir. Basandoci sulla sequenza di flashback di Attack On Titan 4x21, i primi "Paths" si sono formati solo dopo la morte di Ymir, e solo quando i suoi figli hanno mangiato la sua carne e il suo midollo spinale.

La Fondatrice Ymir è stata menzionata per la prima volta nella Stagione 2, quando abbiamo visto la backstory di Ymir - compagna dei nostri protagonisti, non la Fondatrice. Dopo questo punto, occasionalmente sentiamo parlare della Fondatrice dei Giganti, sappiamo però che ogni utilizzatore di Gigante muore dopo 13 anni al massimo a causa di Ymir che ha avuto il potere per 13 anni prima di morire.

In Attack On Titan 4x21 finalmente conosciamo la sua backstory per intero: la Fondatrice Ymir era una schiava della famiglia Fritz che governava la tribù Eldia, in costante conflitto con la tribù Marley. Dopo essere entrata in contatto con una strana entità (simile a un parassita ma potente come un dio), ottiene il potere di trasformarsi in un Gigante, permettendo così agli Eldiani di conquistare i loro nemici e sviluppare o rimodellare la terra secondo le necessità.

Durante questo periodo, Ymir dà alla luce anche tre figlie del re. Ma quando un soldato tenta di lanciare un attacco a sorpresa al re Fritz, Ymir si getta davanti a lui, morendo per la ferita. Il re ordina alle figlie di fare qualsiasi cosa per ereditare i poteri della madre, incluso mangiare i suoi resti.

Ci riescono ed entrano a far parte dei primi "Paths" nel deserto della creazione di Ymir, iniziando il ciclo dell'eredità dei Giganti che persiste fino ai tempi di Eren. Ymir stessa crea ogni Gigante e guarisce le ferite degli Eldiani scolpendoli con sabbia e acqua nel deserto. Come Zeke ha detto originariamente, il tempo in quel mondo sembra essere sia un istante che un'eternità.

Eren ha poi rivelato che in realtà non aveva intenzione di seguire il piano dell'eutanasia degli Eldiani. Attraverso il Gigante d'Attacco, è stato in grado di vedere il futuro per impostare gli eventi che portano Zeke e lui a incontrare Ymir. A differenza del piano di Zeke però, Eren voleva liberare Ymir dalla sua eterna schiavitù ponendo fine al mondo attuale in modo che non dovesse più rispondere a nessuno, assicurandosi inoltre che tutti su Paradis rimanessero al sicuro.

Quando ha dato il via al Boato, abbiamo appreso che avrebbe ucciso tutti gli altri nel mondo per far sì che Paradis fosse finalmente libera e in pace. Questo spiega anche perché i due non hanno attivato il piano di Zeke mentre si sono incontrati a Marley.

Quando ha iniziato il Boato, sembra attivare un nuovo tipo di trasformazione. Piuttosto che la sua normale forma da Gigante, questo cambiamento sembra essere basato sulla creatura che Ymir ha toccato e che originariamente le ha dato il potere di trasformarsi in Gigante. Nella sua nuova forma, Eren guida i Giganti Colossali del Boato attraverso Paradis e verso l'oceano per iniziare la sua guerra finale.

