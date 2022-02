Attack On Titan 4, l'ending raggiunge le 10 milioni di visualizzazioni su YouTube

La seconda parte della quarta stagione di Attack On Titan sta riscontrando un'enorme popolarità, in linea con quella che ci si poteva attendere considerando le precedenti stagioni. In America sono arrivati a sponsorizzare il Super Bowl con Attack On Titan, attraverso una locandina che ricalca una key visual dell'anime.

Attack On Titan sta rivelando dei segreti sconcertanti nei nuovi episodi, e i fan sono in trepidante attesa del nuovo episodio disponibile ogni domenica su Crunchyroll. L'opera di Hajime Isayama, portata sapientemente su schermo da Studio MAPPA, può contare su una trama eccezionale unita a delle animazioni di prim'ordine.

I fan stanno letteralmente amando le sigle di Attack On Titan. Qualche tempo fa, l'opening di Attack On Titan parte 2 ha fatto registrare ascolti da record, e l'ending non è voluta essere da meno: come possiamo leggere nel tweet di @anime_shingeki, la siglia conclusiva ha raggiunto le 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ricordiamo che il brano che accompagna un Eren Yaeger molto pensieroso nell'ending è "Devil's Child" di Ai Higuchi. Entrambe le sigle di Attack On Titan 4 part 2 hanno ricevuto sin da subito il favore dei fan, nonostante l'opening contenga numerosi spoiler per tutti coloro che non hanno letto il manga. Nonostante ciò, i traguardi delle sigle sono davvero notevoli: ottimo lavoro, quindi, quello fatto dallo Studio Mappa.