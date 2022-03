Attack on Titan 4: l'epica opening è finalmente disponibile integralmente su YouTube

Ormai solo una manciata di puntate separano i fan dalla fine di Attack on Titan 4 e dalla seconda parte della final season che ha avvicinato gli spettatori al gran finale del capolavoro di Hajime Isayama. Studio MAPPA ha curato al meglio delle sue possibilità i nuovi episodi, aggiungendo anche una colonna sonora da brividi.

La nuova opening de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 ha fatto impazzire il web, tant'è che tra le nostre pagine abbiamo rilasciato la versione con i sottotitoli in italiano. La bad giapponese SiM è riuscita a intonare un brano d'apertura totalmente perfetto per accompagnare i fan nelle nuove puntate dell'anime visto i grandi stravolgimenti di trama incentrati su Eren.

Il titolo della canzone, The Rumbling, sintetizza anche la marcia dei Giganti Colossali, uno sterminio di massa che la band ha provato ad emulare nel video musicale ufficiale, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina. I fan hanno molto apprezzato le scelte del gruppo musicale, in particolar modo il celebre urlo di Eren emulato proprio dal cantante.

E voi, invece, cosa ne pensate della canzone della band SiM per la parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.